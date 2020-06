Barcelona-coach: "Blessure van Messi valt mee, hij kan straks spelen"

Afgelopen vrijdag kwam het onheilspellende bericht naar buiten dat Lionel Messi moest afhaken voor de groepstrainingen bij Barcelona met een blessure aan zijn quadriceps. Hij zou alleen voort trainen.

Nu laat zijn trainer Quique Setien weten dat het allemaal niet zo zorgwekkend is. "Er zijn wel meer spelers die alleen trainen omdat ze iets voelen. Zijn probleem is niet zo erg, we hebben het onder controle. Het gaat goed met hem en we verwachten dan ook geen probleem."

Setien zal zijn Argentijnse maestro goed kunnen gebruiken wanneer de competitie in Spanje straks weer van start gaat. Barcelona heeft amper 2 punten voorsprong op eeuwige rivaal Real Madrid.