Diego Simeone verliest na 10 jaar trouwe luitenant German Burgos

German Burgos is sinds 2011 de assistent van Diego Simeone, eerst voor twee korte periodes bij het Italiaanse Catania en bij het Argentijnse Racing Club. Nu al vele jaren bij Atletico Madrid in Spanje.

Aan de zijde van Simeone veroverde Burgos, een voormalige doelman, in 2014 de Spaanse landstitel en was hij twee keer verliezende finalist in de Champions League (2014 en 2016). Ze wonnen ook twee keer de Europa League en een keer de Copa del Rey (2013).

"Op het einde van het seizoen begin ik aan mijn avontuur als hoofdcoach", verklaart Burgos op de clubwebsite. "Met meer dan tien jaar ervaring in La Liga denk ik dat ik perfect in staat ben om een team te leiden. Ik zal op de best mogelijke manier vertrekken en tot mijn laatste minuut hier zal ik proberen om onze doelen te bereiken."

Vlak voor het uitbreken van de coronacrisis schakelde Atletico Madrid titelhouder Liverpool uit in de 1/8e finales van de Champions League. Atletico, voorlopig 6e in La Liga, hervat de Spaanse competitie volgende week zondag op het veld van Athletic Club.