In Italië denken ze nu zelfs aan matchen mét publiek: "Al is het nog voorbarig"

Op 20 juni wordt er weer gevoetbald in de Italiaanse competitie en enkele dagen eerder is er zelfs al bekervoetbal. Dat scenario leek gedurende maanden een utopie, maar ook in Italië zwakt het coronavirus meer en meer af.

De matchen worden uiteraard achter gesloten deuren afgewerkt en er geldt een strikt gezondheidsprotocol, maar de Italiaanse voetbalbond heeft toch nog een gaatje gevonden in de geldende voorschriften.

De competitie zou ten laatste begin augustus afgerond moeten zijn en de Italiaanse bondsvoorzitter Gabriele Gravina acht het mogelijk dat die laatste matchen mét fans in het stadion worden gespeeld.

"Vandaag is dat nog een voorbarige gedachte, maar ik koester hoop dat zoiets bij het einde van de competitie wel kan gebeuren. Ik hoop het met heel mijn hart", stelt Gravina bij Radio 24.

"Ik volg de evolutie in de cinemazalen, de theaters en de culturele sector. Het lijkt me ondenkbaar dat er in een stadion waar 60.000 of 80.000 fans kunnen zitten, geen plaats zou zijn voor een beperkt percentage supporters."

"De hervatting van de competitie kan een nieuw hoopvol signaal betekenen voor dit land. En we zouden onze gepassioneerde fans ook kunnen bedanken na een moeilijke periode."