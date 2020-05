Fans RSCA vrij positief: "Vandenhaute zal er meer van afweten dan Coucke"

"De machtswissel is volgens mij geen slechte zaak. Ik heb wel vertrouwen in Wouter Vandenhaute. Hij is toch al in veel ondernemingen geslaagd: Woestijnvis uitgebouwd, de koers... Hij zal er meer van afweten dan Marc Coucke."

"Kompany heeft getoond dat zijn hart in Brussel ligt"

De paleisrevolutie overtuigde zelfs enkele fans om abonnee te worden. "Ik geloof in het nieuwe project. Kompany heeft me overtuigd", vertelt Johan, die zijn eerste abonnement op zak heeft.

Ook Laurens heeft zich opnieuw een abonnement aangeschaft bij Anderlecht "in hoopvollere tijden". "Dat komt zeker en vast door Kompany. Hij heeft getoond dat zijn hart in Brussel ligt bij paars-wit. Zijn engagement was de doorslaggevende factor."



"Marc Coucke had mijn krediet in het begin, maar heeft het wat verspeeld. Ik ben wel dankbaar voor wat hij heeft gedaan voor de club, maar het was tijd voor iets nieuws. Het was duidelijk dat er iets moest veranderen."