Populariteit padel blijft stijgen: "In 4 jaar gegroeid naar 100 clubs in Vlaanderen"

De Limburgse club T.C. Lummen zal vandaag de 100e club in Vlaanderen zijn met padelterreinen. Ondertussen is ook nog een 10-tal andere clubs volop bezig met de aanleg van nieuwe padelterreinen. De sport blijft boomen.

“Tennis Vlaanderen is enorm blij met de snelle groei van padel in Vlaanderen", zegt Gijs Kooken, CEO van de tennisfederatie. "In 4 jaar tijd zijn we gegroeid naar 100 clubs met maar liefst 308 terreinen. Ook het ledenaantal blijft in stijgende lijn vooruit gaan."

"Ondanks de coronacrisis evenaren we nu al bijna de 15.651 padelleden die we eind 2019 telden. Dit is het resultaat van een uitstekende wisselwerking tussen de federatie en de padelclubs.”

Eind 2020 hoopt de federatie de kaap van 20.000 padelspelers te overschrijden.