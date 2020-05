Wim De Decker ruilt T2-schap bij Antwerp in voor AA Gent

Wim De Decker (38) vormde de voorbije seizoenen op de Bosuil een tandem met Laszlo Bölöni, maar hij was er al actief sinds 2013, toen hij er als speler neerstreek.

De Decker was ook even hoofdtrainer van Antwerp en maakte zich onsterfelijk door de club vanuit 1B naar het hoogste toneel te loodsen. Daarna nam hij genoegen met een rol als sidekick.

Maar er is een abrupt einde gekomen aan de relatie tussen De Decker en Antwerp. De club sloot Ivan Leko in de armen als nieuwe T1 voor volgend seizoen en in het nieuwe organigram was geen plaats meer voor De Decker.

Geen man overboord echter. De Decker liep bij enkele clubs in de kijker en heeft de knoop nu doorgehakt: hij wordt T2 onder Jess Thorup bij AA Gent. Peter Balette, de vorige assistent van Thorup, krijgt een andere functie in de Ghelamco Arena.