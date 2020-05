Meesseman en Allemand mogen zich opmaken voor nieuw WNBA-seizoen

De selectie van de 27-jarige Emma Meesseman bij de Washington Mystics is helemaal geen verrassing. De West-Vlaamse pakte vorig jaar met de Mystics de titel en werd gekroond tot beste speelster (MVP) van de finales. Zij is toe aan haar zevende WNBA-toernooi.

Wie er niet meer bij is bij de Mystics is Kim Mestdagh, die afgelopen seizoen samen met Meesseman de titel pakte, maar geen grote rol speelde bij het team.

Voor de 23-jarige Julie Allemand wordt het haar eerste jaargang in de WNBA. De Luikse is de enige Europese speelster in de twaalfkoppige kern van Indiana, dat zeggen Amerikaanse media, die de woordvoerder van Indiana Fever citeren.

De WNBA zou normaal begonnen zijn op 15 mei, maar de competitiestart werd uitgesteld door de coronacrisis. Recent is in de VS wel een amendement goedgekeurd waardoor buitenlandse topsporters als Meesseman of Allemand de toestemming krijgen om naar de VS te reizen om de sportcompetities de mogelijkheid te geven opnieuw op te starten.

In Europa is Meesseman aan de slag bij het Russische Jekaterinenburg. Allemand wisselt volgend seizoen van team. Na drie seizoenen Lyon verdedigt ze voortaan de kleuren van Montpellier.