Waarom er meer rechtszaken zijn in het voetbal? "De indruk leeft dat het BAS milder is"

Clubs of spelers trekken nog wel naar de burgerrechtbank, maar dan gaat het meer over zaken zoals arbeidscontracten of zaken uit de sociaal-gerechtelijke sfeer.

"Ik herinner me nog uit mijn beginperiode, midden jaren 70, dat het echt not done was om naar de rechtbank te trekken als voetballer. Wie toch dat risico nam, werd geschorst of mocht het vergeten in de voetbalwereld. Dat waren andere tijden", zegt Maeschalck.