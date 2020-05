McLaren ontslaat 1.200 personeelsleden, ook F1-team wordt geraakt

Bij McLaren werken zo'n 4.000 mensen, maar meer dan een kwart van het personeel moet dus op zoek naar een nieuwe baan. De 1.200 getroffen werknemers komen uit de technologie-, wedstrijd- en automobielafdeling van de autoconstructeur. Ook 70 mensen die verbonden waren aan de F1-renstal verliezen hun job.

"Het is een maatregel die we absoluut wilden vermijden, want we namen eerder al draconische besluiten om de kosten te verminderen", zegt bestuursvoorzitter Paul Walsh. "Maar we hebben geen andere keuze dan te snoeien in het aantal werknemers."

De F1 voerde vorige week een verlaging in van het budgetplafond voor het seizoen 2021. Dat daalt van 175 miljoen dollar (160 miljoen euro) naar 145 miljoen dollar (132 miljoen euro).

Naast de Formule 1 is McLaren ook actief in de wielersport. Het automerk is cosponsor van Bahrain-McLaren, het team van onder meer Dylan Teuns.