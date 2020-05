Voetbal mét publiek? Liverpool-Atletico Madrid leidde tot 41 coronadoden

Spanje was net in lockdown gegaan, maar op 11 maart zwaaiden de poorten van Anfield wel open voor 52.000 supporters voor de terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League tussen Liverpool en Atletico. Onder hen ook 3.000 fans uit Madrid, dat later een broeihaard van het coronavirus bleek te zijn.

De burgemeester van Madrid, Jose Luis Martinez-Almeida, besefte vorige maand al dat het "een vergissing" was om de wedstrijd niet achter gesloten deuren te spelen. "Het was waanzin om op dat moment 3.000 Madrileense fans naar Liverpool te laten gaan."

En dat bevestigen de cijfers nu ook. Volgens een studie van Edge Health, dat de data van de Nationale Gezondheidszorg analyseert, heeft die wedstrijd tot 41 doden geleid, rechtstreeks gerelateerd aan het coronavirus.

Het Imperial College London en de Universiteit van Oxford schatten dat op het moment van het eerste fluitsignaal in Londen al ongeveer 640.000 mensen in Spanje en 100.000 in Groot-Brittannië besmet waren met het coronavirus.