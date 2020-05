Liverpool-coach Klopp: "Eerste training voelde als eerste schooldag"

Klopp doet zijn verhaal op de clubwebsite: "Ik werd eerder dan gebruikelijk wakker en realiseerde me toen dat het de eerste dag was. Het voelde echt als mijn eerste schooldag. Voor mij was die alweer 46 jaar geleden, maar die moet vergelijkbaar hebben gevoeld", zei de 52-jarige trainer. "Ik heb mezelf in een trainingspak gehesen en met een goede reden: om weer naar de training te gaan. Ik reed naar trainingslocatie Melwood en was erg blij om de jongens weer te zien. Ze zagen er allemaal goed uit en er werd veel gelachen. Melwood is goed voorbereid op de situatie en we zijn er weer klaar voor." De spelers trainden in groepjes van 5. Liverpool, de club van Rode Duivel Divock Origi, heeft nog 9 matchen op het menu in de Premier League, nog 2 zeges zijn er nodig om de titel, de 1e in 30 jaar te pakken. De laatste competitiewedstrijd dateert alweer van begin maart. "Dit voelt dan ook als een normale voorbereiding voor ons", aldus Klopp. "We weten niet of we vriendschappelijke wedstrijden gaan spelen. Misschien kunnen we die onderling organiseren, maar het zal niet helemaal hetzelfde zijn als in andere voorbereidingen." (lees voort onder tweet)

Jürgen Klopp blikt terug op een emotionele dag:

"Wie zich niet veilig voelt, hoeft niet te trainen"

Klopp ziet voor- en nadelen van de lockdown voor zijn spelers. "Meestal hebben onze spelers 2 of 3 weken vakantie per jaar, nu hadden ze 9 weken vrij. Het was geen vakantie, maar het waren wel 9 vrije weken. Dat is goed vanuit één oogpunt, want eindelijk kregen ze echt rust", aldus de Duitse trainer. "Aan de andere kant kun je natuurlijk niet rusten als je je zorgen maakt over de situatie in de wereld; het is niet hetzelfde als in een goede vakantie. Maar onze fans hoeven zich geen zorgen te maken: de jongens zijn in topconditie." Conditie is één, het mentale twee. Klopp bevestigde dat hij geen enkele speler zal dwingen om te trainen als hij zich niet veilig voelt, al ging hij er wel van uit dat iedereen zou opdagen. "Het is hun keuze, dat is duidelijk. Normaal teken je een contract en moet je hier zijn als ik het zeg, maar als je je niet veilig voelt, hoeft dat nu niet." "Daar zal niets aan vasthangen, geen straf, of iets anders. Het is hun beslissing en we zullen die 100 procent respecteren." "Natuurlijk houden we van voetbal en is het onze job, maar het is niet belangrijker dan ons leven of dat van andere mensen." (lees voort)

FIFPro: "Onaanvaardbaar om dienstweigeraars te straffen"

De internationale spelersvakbond FIFPro is ook heel duidelijk over dat laatste onderwerp: de FIFPro staat achter de voetballers die uit angst voor het coronavirus weigeren weer te spelen of te trainen. "Hen daarvoor straffen zou onmenselijk en totaal onaanvaardbaar zijn", verklaarde secretaris-generaal Jonas Baer-Hoffmann. Baer-Hoffmann reageerde daarmee op de werkweigering van Troy Deeney. De kapitein van Premier League-club Watford wil de trainingen niet hervatten uit angst om zijn zoontje te besmetten. "Mijn zoon is vijf maanden oud en kampt met ademhalingsproblemen. Ik heb geen zin om naar huis te komen en hem in gevaar te brengen", verklaarde de 31-jarige ploegmaat van Christian Kabasele. De FIFpro hoopt dat Watford de zaak zonder gevolg zal laten. "Het idee dat iemand tijdens een pandemie gestraft kan worden omdat hij probeert de gezondheid van zijn familie te beschermen, is onmenselijk en onaanvaardbaar", benadrukte Baer-Hoffmann. Ook andere spelers uitten hun bezorgdheid over het hervatten van de training. De Engelse verdediger Danny Rose, door Tottenham uitgeleend aan Newcastle United, meent dat de spelers worden behandeld als "laboratoriumratten". Rose: "Natuurlijk zou ik doodgraag weer voetballen, maar niet in deze situatie. Wij zijn de proefkonijnen. Ze gaan ons laten spelen en zien dan wel of dat goed afloopt, of niet. Ik kan me voorstellen dat de mensen thuis zeggen dat we dat risico wel kunnen nemen, gezien de bedragen die we betaald worden. Maar ik ben niet bereid mijn leven en dat van mijn familie op het spel zetten om de fans te entertainen, voor geen geld ter wereld."