ATP biedt tennissers met mentale lockdown-problemen bijstand

Door de uitbraak van het coronavirus ligt het tenniscircuit tot eind juli stil en er wordt zelfs gevreesd dat er het hele jaar niet meer zal worden getennist.

"Zeker voor laag geklasseerde tennissers kan de lockdown zorgen voor veel onzekerheid en angst", zegt ATP-voorzitter Andrea Gaudenzi. "Mentaal sterk zijn is bij tennis net zo belangrijk als fysieke kracht. De mentale gezondheid van onze spelers is dan ook een topprioriteit voor ons."

"Iedereen heeft zich aangepast aan de quarantaine en heeft minder fysieke activiteiten gehad tijdens de pandemie, maar dit kan een bijzonder nadelig effect hebben op professionele atleten die gewend zijn aan een bepaalde trainingsstructuur en dagelijks spelen."

De mentale hulp wordt verzorgd door Sporting Chance, het bedrijf dat door ex-voetballer Tony Adams is opgericht. Daarnaast is de ATP een samenwerking aangegaan met Headspace, gespecialiseerd in mindfulness en meditatie.