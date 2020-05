Standard-voorzitter: "Fellaini en Witsel doen dit uit sentiment, maar ook voor winst"

Dat project uitleggen is niet zo eenvoudig, maar Venanzi deed toch een poging. "Het stadion was niet van Standard. We leasden het en wilden het weer in handen krijgen. We hebben de leasing afgekocht en dat had uiteraard een negatieve impact op onze financiën. Maar daarna hebben we het stadion opnieuw verkocht aan de nieuwe vennootschap. Die vennootschap zoekt investeerders om de vernieuwingen te kunnen uitvoeren. Er komt een nieuwe tribune, een esplanade, een grote parking, een supermarkt, ... Het gaat toch om een investering van 100 miljoen euro. We hopen over 3 of 5 jaar klaar te zijn met de werkzaamheden."

"Het zijn mensen die de voetbalwereld kennen en die vermogend zijn. Dit is voor Witsel en Fellaini de club van hun hart, dus er zit wel wat sentiment bij, maar ze doen het ook vanuit een zakelijk standpunt. Ze doen het voor de winst en omdat ze geloven in dit project."

"Het zit anders. Het gaat om investeringen in de "Société immobilière Standard de Liège". Axel Witsel zit al vanaf het begin mee in dat project. We hebben meerdere personen benaderd om ook te investeren. Marouane Fellaini hoort daar inderdaad bij, maar er zijn nog andere namen. Die zullen ook wel naar boven komen.

Het was schrikken toen Standard op 7 april geen licentie kreeg van de Licentiecommissie. Voor het BAS kwam alles in orde, maar er hing toch wat mysterie rond het dossier. Hebben Axel Witsel en Marouane Fellaini hun ex-club gered? "Dat is toch een beetje sensatiezucht van de journalisten. Er zijn geen matchen meer en ze moeten iets schrijven", vertelt voorzitter Bruno Venanzi aan Standard TV.

We zullen dit jaar minder geld kunnen uitgeven aan de aankoop van spelers, maar we hopen op doorstroming uit onze academie

De financiële balans van Standard oogde hoe dan ook niet rooskleurig. "We zijn geen traditioneel bedrijf. We leven van een positieve transferbalans. Onze bedrijfswinst was negatief, maar als je het transferproduct daarbij telt dan is alles wel in evenwicht. We hebben de voorbije 5 jaar 1 miljoen euro verlies gemaakt."

"Nu zijn er geen matchen. Er is geen publiek, geen sponsoring, ... Dat zal een impact hebben, maar het wordt gedekt door die verkoop van ons stadion. Dit jaar zullen we minder grote bedragen uitgeven aan de aankoop van spelers. We willen stap voor stap weer meer talenten uit de eigen academie laten doorstromen, zoals dit jaar Arnaud Bodart."

"Onze ambitie? Play-off I is het minimum. Ook Europa League willen we. Dat is uniek voor spelers en supporters."