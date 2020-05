VIDEO: Remco Evenepoel rijdt gezwind La Redoute op

De Belgische wielerbond heeft alle selectiecriteria voor de internationale kampioenschappen nog eens op een rij gezet. Door het coronavirus zit de federatie nog met veel vraagtekens, maar een ding is zeker: Remco Evenepoel mag op beide oren slapen. Zijn ticket voor Tokio blijft geldig.

De stand van zaken:



Europese en Wereldkampioenschappen:

Zodra er duidelijkheid is over de nieuwe datums en locaties van de internationale kampioenschappen in de verschillende disciplines zullen de interne selectiecriteria hieraan worden aangepast.

Deelname aan deze kampioenschappen krijgt enkel groen licht indien de gezondheidstoestand van de renners en begeleiders niet in het gedrang komt.

Olympische Spelen Tokio (23/07-08/08/2021):

De door het IOC reeds toegekende quota voor de weg en de piste blijven behouden:

Weg mannen: 5 waarvan 2 deelnemers aan de tijdrit. Remco Evenepoel voldeed als Europees kampioen Tijdrijden 2019 aan de interne selectiecriteria en is de enige renner die zich tot dusver al geplaatst heeft voor de Olympische Spelen.

Weg vrouwen: 3 waarvan 1 deelneemt aan de tijdrit

Piste mannen: 2 voor de ploegkoers waarvan 1 deelneemt aan het omnium

Piste vrouwen: 2 voor de ploegkoers waarvan 1 deelneemt aan het omnium

Voor mountainbike en BMX was de kwalificatieperiode nog niet afgesloten toen de kalenders door de coronacrisis on hold werden gezet. Er wordt dus nog gewacht op de nieuwe internationale selectiecriteria van het IOC. Op basis van deze internationale criteria zal de federatie, in samenspraak met het BOIC, een aangepaste tijdslijn en nieuwe interne criteria vastleggen.

Het uitgangspunt van onze selectiefilosofie voor de Olympische Spelen blijft ongewijzigd: de selectie wordt gemaakt met het oog op het hoogst haalbare resultaat over het geheel van de wielerdisciplines. We zijn en blijven ervan overtuigd dat we in 2021 met een ijzersterk Belgisch team aan de start zullen staan.