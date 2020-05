Guillaume Gillet en Bertrand Crasson moeten opkrassen

Gillet: "Lens wil niet met mij voort"

"Het is met een gebroken hart dat ik moet aankondigen dat de club niet met mij voort wil", post Gillet. "Het enige dat mij troost geeft, is het feit dat we erin geslaagd zijn Lens terug te brengen waar het hoort. Ik verlaat de club met het hoofd omhoog."

Dudelange bedankt Crasson voor historische match

De Luxemburgse club Dudelange laat weten dat Bertrand Crasson (48) andere oorden opzoekt of moet opzoeken. De voormalige Anderlecht-verdediger was er dit seizoen zijn carrière als hoofdcoach begonnen toen hij overnam van Emilio Ferrera.

Crasson schreef geschiedenis in het Groothertogdom. Onder de coach boekte Dudelange begin dit seizoen een eerste zege in Europa. In een spektakelmatch won het team van 4-3 op het terrein van APOEL in Cyprus.

"Een historisch resultaat", blikt Dudelange terug op de samenwerking met de Belg. "Hartelijk dank, Bertrand. We wensen je het beste in het vervolg van je carrière."