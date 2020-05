25/10 wordt een van dé topsportdagen in 2020: na Roubaix, Giro en Vuelta ook MXGP in België

Die dag zijn er al enkele belangrijke wielerwedstrijden gepland: denk maar aan Parijs-Roubaix, de laatste etappe in de Ronde van Italië en de laatste dag van de eerste week in de Ronde van Spanje.

25 oktober wordt - als de omstandigheden het toelaten tegen dan - een dag om naar uit te kijken. Want vandaag is beslist dat de GP motorcross van België op 25/10 gereden zal worden.

Tweet van de MXGP:

Nog maar 2 wedstrijden gereden

Voor de uitbraak van het coronavirus in Europa konden begin maart 2 GP's afgewerkt worden. Die werden in Groot-Brittannië en Nederland allebei gewonnen door de Nederlander Jeffrey Herlings.

De GP van Rusland, die op 5 juli gereden zou worden, is nu op 2 augustus de eerstvolgende afspraak. Een week later volgt de Grote Prijs van Letland, oorspronkelijk op 12 juli op de kalender.

Naast de Grote Prijs van België moet ook die van Duitsland daardoor uitwijken. Voor de GP van Duitsland wordt nog een datum gezocht, net als voor die van Tsjechië en Emilia Romagna. De Grote Prijzen van Italië en Frankrijk zullen dit jaar niet doorgaan.

In totaal staan er nu 18 wedstrijden op de WK-kalender. De Grote Prijs van Patagonië is op 22 november de laatste in het rijtje. De Motorcross der Naties vindt zoals gepland op 26 en 27 september in het Franse Ernée (Mayenne) plaats.

Na 2 manches is Clément Desalle (Kawasaki) met een 4e plaats, op 34 punten van Herlings (KTM), de beste Belg in de stand. Jeremy Van Horebeek (Honda) is 10e en Brent Van Doninck (Husqvarna) 26e. Kevin Strijbos (Suzuki) pakte nog geen punten.