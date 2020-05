Contador:"Bernal zit in ideale situatie om de Tour opnieuw te winnen"

Drie ambitieuze renners in Team INEOS

"Ze willen alle drie schitteren, maar het wordt heel interessant. In normale tijden is de voorbereiding van Team INEOS heel planmatig en specifiek. Opbouwen via de Dauphiné of de Ronde van Zwitserland. Maar dit jaar zal hun eerste grote wedstrijd meteen de Ronde van Frankrijk zijn. We zullen zien wat dat geeft.”

"Het enige wat ik kan zeggen, is dat zowel Egan Bernal, als Chris Froome, als Geraint Thomas de Tour willen winnen." Alberto Contador heeft net een videogesprek met Egan Bernal gedaan en laat het achterste van zijn tong niet zien als we hem vragen naar de ambities van de jonge Colombiaan.

"Bij winst komt Froome in de club van 5 Tourwinnaars"

"Ik bekijk de winstkansen van elke renner apart", gaat Contador verder. "Allereerst heb je Chris Froome, die zijn comeback zal maken en even sterk wil zijn als voordien. Hij is hypergemotiveerd omdat hij zo lang out is geweest na zijn val in de Dauphiné in 2019. Hij heeft de ervaring en kan zich als geen ander voorbereiden."

"Bovendien schijft Froome bij winst geschiedenis, want dan komt hij in de club van 5 winnaars. (Anquetil, Merckx, Hinault, Indurain, red) Dat is niet alleen voor Froome zelf leuk, maar ook voor het team héél belangrijk. Het grootste probleem voor de Brit is dat hij door de coronamaatregelen voorlopig niet op hoogtestage kan gaan naar zijn geliefde berg, de Teide, op Tenerife."