Uw voetbalabonnement 2020-2021 als steunkaart? (zoals bij Club en KVM)

De Veiligheidsraad besliste woensdag dat er tot en met 31 juli op geen enkel niveau gevoetbald mag worden. Dat houdt de deur open voor een seizoensstart in augustus. Dat het seizoen meteen zou beginnen met publiek is erg onwaarschijnlijk. Toch hebben Club Brugge en KV Mechelen niet gewacht om hun abonnementenverkoop te starten.

Daarmee hebben ze een trend gezet. Een trend waarbij een seizoensabonnement iets wegheeft van een steunkaart. Bij KV Mechelen zijn ze daar zeer open over. Zij verkopen abonnementen volgens het principe "no matter what". Fans betalen minder dan normaal, maar krijgen ook geen geld terug als matchen achter gesloten deuren worden gespeeld.

"Wij denken niet dat er in juni of juli duidelijkheid zal zijn over het volgende seizoen. De Veiligheidsraad speelt zijn rol en je moet nog rekening houden met discussies bij de Pro League, het BAS en mogelijke procedures daarna. Ook daarom kiezen wij voor solidariteit tussen onze fans, die een goede prijs krijgen, en de club, die zeker is van inkomsten", zegt algemeen directeur Frank Lagast.

Bij Club Brugge communiceren ze soortgelijk. "Will you walk with us", vraagt Club aan zijn fans. Het verkoopt abonnementen aan de normale prijs, maar betaalt 5 procent terug als een match achter gesloten deuren wordt gespeeld. Die 5 procent is de waarde van een thuismatch in een competitie met 16 clubs en Play-off I (20 thuismatchen in totaal voor Club.).

Een kanttekening: Club Brugge wil wel af van het huidige compeititeformat. In een competitie met 18 clubs en geen play-offs is de werkelijke waarde van een thuismatch bijna 6 procent (maar 17 i.p.v. 20 thuismatchen). Club zou dus een (beperkt) financieel voordeel doen met zijn huidige abonnementenformule in een competitie met 18.