Russische ex-wielerploegeigenaar Oleg Tinkov heeft leukemie

Vedomosti, een krant uit zijn thuisland, brengt het nieuws over de ziekte van Tinkov naar buiten. De intussen 52-jarige Tinkov heeft in de wielerwereld een verleden als eigenaar van WorldTour-team Tinkoff, met onder meer toppers als Peter Sagan en Alberto Contador als renners.

Eind 2016 trok Tinkov de stekker uit die ploeg. Zijn diagnose van leukemie dateert al van oktober vorig jaar. De Rus - met een geschat vermogen van 2,5 miljard euro - verblijft momenteel op borgtocht vrij in Londen.

Daar wacht hij op een proces over zijn mogelijke uitlevering aan de Verenigde Staten. In de VS werd een arrestatiebevel tegen Tinkov uitgevaardigd voor belastingontduiking.