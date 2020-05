Stoffel Vandoorne: "Liever podium in Formule E dan top 10 in Formule 1"

In onze Facebook lockdownsessies heeft u Stoffel Vandoorne vragen kunnen stellen. De Formule E -coureur en F1-reserverijder van Mercedes zit al 2 maanden in lockdown in de Verenigde Staten, maar keert volgende week terug naar Europa om zich weer te focussen op het echte werk: racen in de Formule E.

"Formule E-auto is het moeilijkst te besturen"

Nu Europa stilaan uit de corona-lockdown begint te ontwaken is de tijd gekomen voor Stoffel Vandoorne om terug te keren naar het oude continent. "Ik kijk er enorm naar uit om mijn job weer te kunnen uitvoeren. In een eerste fase zal dat nog simulatiewerk zijn voor de Formule E, maar het kriebelt om weer met een auto te kunnen racen", vertelt hij De voorbije jaren is het Formule E-kampioenschap serieus gegroeid en hierdoor stijgt ook het respect voor de sport vindt Vandoorne: "Voor de meeste grote merken is het nu ook echt een marketingplatform geworden, zeker met de grote focus op elektrische auto's." "Het kampioenschap begint ook heel competitief te worden, de auto's zijn veel meer aan elkaar gewaagd dan in de Formule 1, dat maakt het ook spannender." Bovendien doorprikt Vandoorne de mythe dat Formule E maar een flauw afkooksel van de F1 zou zijn. "Ik denk eerlijk gezegd dat de Formule E-auto moeilijker is om te besturen. Er is heel weinig grip, omdat we altijd met dezelfde banden rijden die zowel in de regen als op het droge werken en downforce is er nauwelijks." "Vooral remmen is erg moeilijk door de systemen die de energie recupereren tijdens het remmen. Juist omdat het zo gemakkelijk is om een foutje te maken, is het zo moeilijk om de perfecte ronde te rijden."

"Met Mercedes moet je top 3 rijden in Formule 1"

De Formule E is waar de focus van Stoffel Vandoorne op dit ogenblik ligt. "Een podiumplaats in de Formule E geeft me op dit ogenblik meer voldoening", antwoordt onze landgenoot op een van uw vragen. "Begrijp me niet verkeerd, een top 10-plaats in de Formule 1 vind ik erg mooi en het blijft een mooie prestatie, maar het hangt natuurlijk voor een groot deel af van het team waarvoor je racet. Als je met een Mercedes 5e wordt, kan je niet tevreden zijn. Die auto heeft het potentieel voor de podiumplaatsen." "In de Formule 1 is veel afhankelijk van het materiaal. In de Formule E weet je dat - zelfs als je met minder materiaal rijdt - je een top 5-plaats kan halen met de perfecte race." Op andere vragen over de Formule 1 blijft Vandoorne professioneel. "De Formule 1 is een wereld waarin er bijna geen tweede kansen zijn", antwoordt de voormalige McLaren-coureur. "Ik zat misschien op de juiste plaats op het slechtste moment, maar als er zich een kans voordoet en de vraag komt opnieuw dan zal ik dat aanbod zeker bekijken."

"Adrenaline stroomt niet in simrace"

Tijdens zijn lockdown in de USA moest Stoffel Vandoorne noodgedwongen meer tijd spenderen in zijn simulator en de virtuele racewereld. "Het is helemaal anders natuurlijk, maar tijdens de quarantaine is het niveau in die virtuele omgeving ook een grote stap vooruit gegaan", merkt hij op. "Het blijft natuurlijk anders, de adrenaline stroomt niet echt. Je kan dingen uitproberen en je betaalt er de prijs niet voor. Als er iets gebeurt druk je gewoon op restart en je bent weer vertrokken." "Daarenboven rijden we ook met professionel e-sporters. Die zitten elke dag 8 à 9 uur in zo’n simulator en kennen alle trucjes van het spel tot in de puntjes. Tegen hen racen is niet gemakkelijk, maar tussen de echte rijders is wel een serieuze competitie ontstaan."

Ook de sterke prestaties van onze nationale doelman Thibaut Courtois zijn Stoffel Vandoorne niet ontgaan. "Toen ik mijn simulator pas had, spendeerde Thibaut er waarschijnlijk al meer tijd erin dan ik", lacht hij.

"Thibaut doet het echt heel goed. Ook al rijdt hij enkel het F1-spel, daarin is hij echt sterk. Met wat meer training doet hij mee voor de prijzen."

Stoffel Vandoorne over simracer Thibaut Courtois: "Hij doet het echt goed."