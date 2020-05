Red Lions hebben training hervat: "Het was voor iedereen wat onwennig"

Luypaert: "Fantastisch leuk om weer op veld te staan"

Voor het eerst in 7 weken hebben de Red Lions weer een training op een hockeyveld mogen afwerken. "Het was een speciale dag", vertelt Loïck Luypaert.

"Het was van mijn 14e geleden dat ik zo lang geen hockeystick meer heb aangeraakt. Voor iedereen voelde het wat onwennig om weer op het veld te staan."

"Maar we mochten eindelijk weer samen trainen en deden dat in 3 groepen van 10 spelers. Ik heb daardoor maar 2/3e van de ploeg gezien."

Welk gevoel had Luypaert tijdens zijn 1e training? "Je voelt na 7 weken natuurlijk dat er roest in je benen zit. Je draait minder snel en die balcontacten zijn nog niet helemaal zuiver. Maar het was fantastisch leuk om weer op het veld te staan."

Hoe was het om te trainen met alle nodige voorzorgsmaatregelen? "Het was natuurlijk wennen. Maar onze staf heeft een goed principe uitgezocht. Zo wordt het veld in 4 kwarten verdeeld en per kwart worden de spelers in groepjes van 3 ingedeeld."

"Er staat ontsmettingsgel, iedereen heeft zijn eigen plekje om zijn sportzak neer te zetten en zo zijn er nog een aantal maatregelen."

"In duel gaan mogen we niet, dus oefenen we de basistechnieken. We zullen dat zo goed mogelijk proberen vol te houden. En hopelijk mogen we over x aantal tijd toch weer in duel gaan."