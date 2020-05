Nagelbijten in Oostende: BAS doet nog geen uitspraak over licentie

Het lot van Oostende hangt al een tijdje aan een zijden draadje. Begin april werd de licentieaanvraag van Oostende afgewezen, maar met een overname in zicht gaf Oostende niet op. Het ging in beroep bij het BAS.

Na moeilijke onderhandelingen kwam de overname van de Amerikaanse investeringsgroep PMG in orde en dus begon Oostende met goeie moed aan de hoorzittingen met het BAS.

In een lange zitting bij het BAS moest Oostende vandaag de rechters overtuigen dat het een licentie voor de Jupiler Pro League waard is. Voorlopig is er nog geen uitspraak. Het BAS heeft nog tijd tot 10 mei om het verdict bekend te maken. Het wordt dus nog nagelbijten in Oostende.