Chris Froome: "Zie niet in hoe ze publiek langs Tour-parcours zullen weren"

Chris Froome kreeg op Instagram vragen van ex-cricketspeler Kevin Pietersen. "Ik zit soms tot zes uur per dag op de rollen", vertelde hij vanuit Monaco. Froome is blij dat de Ronde van Frankrijk een nieuwe plaats heeft gekregen op de wielerkalender. "Ik zie wel niet in hoe ze gaan voorkomen dat het volk naar de koers komt kijken", vertelde de 34-jarige Brit.

Toch zal dat wellicht nodig zijn want de Franse regering verbiedt massabijeenkomsten tot 1 september. De Franse minister van Sport verduidelijkte dat de Tour geen nieuw uitstel of annulatie moet vrezen, maar dat restricties wat de publieke opkomst betreft mogelijk zijn. "In theorie kan de koers doorgaan. De grote vraag is of de organisatie kan voorkomen dat mensen een menigte vormen. Er zullen wel niet de gebruikelijke scènes zijn, waarbij we door een mensenzee moeten."

Pietersen vertelde ook nog dat hij het geloof in de wielersport verloren was na Lance Arsmstrong. Froome zelf sprak de naam van Armstrong nooit uit, maar verwees wel duidelijk naar die dopingperiode. "Daar dragen we vijftien jaar later nog altijd de gevolgen van", zei Froome. "Het heeft de sport veel schade toegebracht en nog altijd leggen we er verantwoording voor af."

"Onze sport nu honderd keer zuiverder. De invoering van het biologisch paspoort heeft veel veranderd. Ik geloof echt dat we de bladzijde van het dopingverhaal omgeslagen hebben. Anders had ik nooit vier keer de Tour kunnen winnen."