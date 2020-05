Vicevoorzitter West Ham: "Nog heel wat obstakels te overwinnen voor een herstart"

"Op de vergadering van gisteren hebben alle clubs gezegd dat ze het seizoen willen herstarten", zei Brady. "We weten allemaal dat een herstart veel werk, compromissen en denkwerk zal vragen."

Het plan dat op tafel ligt, is om de resterende 92 wedstrijden achter gesloten deuren te spelen op acht of tien neutrale velden. Om dat te realiseren moeten enkele obstakels overwonnen worden. Voorlopig ligt een stappenplan met vier fases op tafel.

In de eerste fase zullen teams opnieuw geïsoleerd trainen. Met die fase wordt nu al begonnen. Fase twee is het hernemen van groepstrainingen. Fase drie is de herstart van wedstrijden en in een vierde fase worden ook opnieuw internationale matchen gespeeld.

"Voor fase drie, het heropstarten van matchen, moeten de clubs tot een akkoord komen over de mogelijkheid om op neutraal terrein te voetballen, iets wat niemand eigenlijk wil. Het is duidelijk dat er over de locatie van de matchen een akkoord gevonden zal moeten worden", zegt Brady.

"Het is ook bijzonder belangrijk dat spelers en managers een cruciale stem krijgen in de protocollen die we opstellen over hoe er opnieuw gevoetbald kan worden. We staan momenteel nog ver van opnieuw spelen."

"Project Restart" voorziet 8 juni als de eerst mogelijke dag waarop er opnieuw gevoetbald kan worden.