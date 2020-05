Ann Wauters: "Droom van Spelen maar als het niet lukt, heb ik er vrede mee"

Fiets in plaats van basketbal

"Daarna is dat redelijk snel verbeterd. Het was mooi weer dus ik heb veel gefietst. Mijn trainingen met de bal zijn wel nog heel beperkt."

"Ik ben goed hersteld", antwoordt ze. "Ik ben eigenlijk zo snel als ik kon weer beginnen te sporten. Die eerste week was zwaar. Ik kon precies niets meer, ik had geen kracht en werd duizelig."

Een maand geleden maakte Ann Wauters bekend dat ze besmet was met corona. Hoe gaat het een maand later met haar?

"Virus zal volgend jaar niet plots weg zijn"

Nog door het coronavirus zag Ann Wauters haar grote doel, de Olympische Spelen, uitgesteld worden. Heeft ze al een knoop doorgehakt: stoppen of doorgaan?



"Mijn antwoord is nog hetzelfde als enkele weken geleden. Er blijven veel vraagtekens over het coronavirus. Ik heb nu beseft dat het niet plots weg zal zijn."

"Hoe zal alles weer op gang komen? Ik heb daar nog vragen over. Basketbal is een echte contactsport, die bal wordt een hele match doorgegeven. Hoe en wanneer kan dat weer opstarten?"

"Toen ik het nieuws kreeg over het uitstel van de Spelen was ik wel heel erg ontgoocheld. Ik heb lang gewerkt naar dat doel en het zou een mooie afsluiter geweest zijn voor mij. Ik was me ook al maanden mentaal een beetje aan het voorbereiden op dat punt, op dat einde. Nu is het onzeker."

"Toch denk ik dat het voor mij nog een beetje anders is dan voor jonge atleten. Die moeten daar op hun absolute top zijn. Die pieken naar die Spelen toe en vallen nu in een gat. Bij mij is dat niet zo. Mijn beste jaren liggen al lang achter mij."