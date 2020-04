UCI moet op zoek naar nieuwe locatie voor WK mountainbike

Het WK mountainbike zou dit jaar normaal plaatsvinden in het Duitse Albstadt, van 25 tot 28 juni. Door het coronavirus werd er eind maart al afgestapt van die datum, maar nu blijkt dat het niet mogelijk is om later dit jaar nog een WK te organiseren in Albstadt.

Toch wil de UCI dit jaar nog een WK organiseren. "Er zal zo snel mogelijk een nieuwe datum en locatie gecommuniceerd worden", laat de Internationale Wielerunie donderdag weten.

Vorig jaar veroverde de Zwitser Nino Schurter zijn 8e wereldtitel cross-country in het Canadese Mont-Sainte-Anne. Bij de vrouwen pakte de Française Pauline Ferrand-Prévot haar 2e regenboogtrui.