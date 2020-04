UAE geeft Spanjaard van 17 contract: "Hij is deel van ons project op lange termijn"

UAE Emirates heeft de laatste jaren wel meer jonge renners een kans gegeven op het hoogste niveau, maar nu gaan ze nog een stap verder. De 17-jarige Juan Ayuso rijdt nu nog bij de juniores, maar heeft wel al een contract vast.

Ayuso is regerend Spaans juniorekampioen en won dit jaar al 6 keer in die categorie. "In het kader van zijn ontwikkeling zal hij zijn eerste jaar rijden voor een opleidingsteam om zo ervaring op te doen", klinkt het bij de ploeg. "We zullen nog zien of dat een belofteploeg of een procontinentaal team wordt."

"Juan is een renner die we al een tijdje volgen", legt sportdirecteur Joxean Matxin Fernandez uit op de teamwebsite. "Hij bezocht deze winter ook al ons trainingskamp en maakt deel uit van ons langetermijnproject met het team. Nu is het belangrijkste dat hij geniet van het fietsen."