Kracht van wielersponsoring: "Voor relatief klein bedrag zet je bedrijf op de kaart"

In ons dossier over de economische toestand van de wielersport belichten we in deel 3 het verdienmodel. "De kracht van naamsponsoring in het wielrennen is heel groot", zegt sporteconoom Wim Lagae.

Bakelants: "Niet negatief over het huidige verdienmodel"

Wat met het verdienmodel in het wielrennen? Meer dan 90 procent van de inkomsten van wielerteams komt van sponsorgeld. Aan marketing en tv-geld verdienen de ploegen amper iets.



"Ik vind het verdienmodel eigenlijk niet slecht", zegt Jan Bakelants. "Wielersponsoring is een vrij goedkope manier voor een multinational om zich op de kaart te zetten. De Tour is er jaarlijks, niet om de 4 jaar zoals het EK voetbal." Is een verdienmodel dat gestoeld is op sponsoring niet heel fragiel in de coronacrisis? "In het echte begin van deze crisis zei iedereen dat het slechte model van het wielrennen een zegen is, want ploegen hangen niet af van een stadion of ticketinkomsten." "Wat niemand zag, was dat sponsors ook in de problemen kunnen geraken en ook moeten terugschroeven. We moeten er gewoon even door en hier valt weinig aan te veranderen."

Soudal: "Als sponsor zijn we 3 weken in 190 landen in beeld"

Volgens Marko Heijl van Soudal valt er ook niet zoveel te veranderen aan het verdienmodel. Hij maakt de vergelijking met voetbal. "In het voetbal heb je 3 stromen aan inkomsten: sponsoring, ticketing en tv-inkomsten. Ticketing in het wielrennen is moeilijk. want je kunt een parcours niet afsluiten. Mensen willen de wielersport voor hun deur zien passeren." "Het geld van de tv-rechten is dan weer niet zo hoog en gaat naar de organisatoren, die dat nodig hebben. Want het is enorm duur om een koers te organiseren."



Caleb Ewan won vorig jaar 3 Tour-ritten voor Lotto-Soudal.

"Opportuniteiten voor nieuwe sponsors na coronacrisis"

Het gevolg van het verdienmodel in het wielrennen is dus dat de kracht van naamsponsoring heel groot is. "De naam van een ploeg is de naam van het merk", zegt sporteconoom Wim Lagae. "We zien ook veel internationale merken die wielerteams sponsoren. Deceuninck, Sunweb, CCC en Soudal zijn heel internationale merken. NTT en Movistar zijn dan weer belangrijke internationale mediagroepen." "De professionalisering en de internationalisering van het gesponsorde peloton is sterk toegenomen. Dat is ook een treffende illustratie van de toegenomen kracht van wielersponsoring." "Maar onvermijdelijk zullen veel van die topmerken vandaag corona echt voelen. En waar marketing- en sponsorbudgetten in februari een investering waren, zal dat nu helaas als een kost tegen het licht gehouden worden. Veel teammanagers zullen nu met een bang hart die gesprekken afwachten." "Anderzijds zijn er in 2021 misschien wel gigantische opportuniteiten voor bedrijven die de coronacrisis goed of treffelijk doorkomen. De nieuwe sponsorrechten zullen flink gezakt zijn. Misschien zal het dan juist een interessant instapmoment zijn voor sponsors."

Het bedrijf CCC heeft financiële problemen, komt er een nieuwe hoofdsponsor?

Plugge: "De koers beter en hapklaar maken voor tv-kijker"

Volgens Richard Plugge, algemeen directeur van Jumbo-Visma, moet het businessmodel anders.

"Met Velon hebben we veel ideeën over een beter businessmodel. We willen bijvoorbeeld beter samenwerken met organisatoren en de World Tour kleiner en meer helder maken. Zo zouden we wedstrijden als een serie kunnen vermarkten en duidelijker maken voor de fans." Wielrennen moet beter en duidelijker gepresenteerd worden aan de fans. "Mijn buurvrouw weet bijvoorbeeld niet altijd of de wedstrijd die we rijden nu echt heel belangrijk is." "Bij een Champions League-wedstrijd weet ze wel meteen dat die belangrijk is. Je ziet bij elke match die hymne en diezelfde look and feel. Dat zou in het wielrennen ook kunnen. Dan is er in onze optiek voor teams en organisatoren een beter businessmodel te bouwen." "Wielrennen is eigenlijk een slapende reus, als je ziet hoeveel fans we hebben en hoeveel tv-kijkers er zijn. We moeten dat beter en hapklaar presenteren aan onze fans. Flanders Classics en RCS zijn daar ook voorstander van. De vraag is of ASO daar op termijn toe bereid is om daar over mee te denken."