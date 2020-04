Peter Vandenbempt: "Speelt Standard met vuur voor het BAS?"

De race tegen de klok van voorzitter Bruno Venanzi

De aandeelhouders van deze vennootschap worden in principe Venanzi zelf (45%), Axel Witsel (45%) en Michaël Markowicz (10%), adviseur van Witsel bij zijn vastgoedactiviteiten. Er was ook een gerucht dat Marouane Fellaine zou investeren, maar de advocaat van de Rode Duivel ontkent dat alvast.

De nodige kapitaalsverhoging is nog niet doorgevoerd

Verwacht werd dat intussen bij de nv de nodige kapitaalsverhoging zou worden doorgevoerd om de bezwaren van de Licentiecommissie te counteren voor het BAS, maar die is er tot op heden nog niet geweest. Wel is er na de weigering van de licentie 4,5 miljoen gestort op een rekening van Standard voor de aankoop van het stadion. Drie miljoen daarvan door TAWSS, de vennootschap van Witsel.

Daarom oordeelde de Licentiecommissie dat de nv geen enkel bewijs kon leveren dat ze voldoende middelen had om het stadion te kopen en er dus geen enkele garantie was dat Standard voor volgend seizoen de continuïteit kon garanderen. Dat ondanks een getekende verklaring van Bruno Venanzi dat hij zich met zijn persoonlijk vermogen garant stelde.

De Licentiecommissie was uiteindelijk niet overtuigd. Feit is dat bij de laatste balans van de bewuste nv, neergelegd op 31 december 2018, er een bedrag van welgeteld 11.336 euro op de rekening stond.

In een poging om dat niet te moeten doen, is voorzitter Venanzi koortsachtig op zoek naar lastminute-investeerders en/of mensen die op korte termijn geld willen lenen. De advocaten van Standard hebben vorige zaterdag hun dossier al ingediend bij het BAS maar kunnen tot 12 uur voor de zitting nog documenten toevoegen.

Volgens de verkoopakte is de betaling van het volledige saldo voorzien voor 30 juni. Met andere woorden: tenzij er voor de zitting van volgende week dinsdag alsnog voldoende geld gestort wordt, zullen eventueel documenten van (wellicht) Venanzi waarbij hij "garant" staat de 3 rechters van het BAS moeten overtuigen. Zo’n garantie moet bestaan uit duidelijke bewijzen dat hij over voldoende kapitaal beschikt én een onvoorwaardelijk engagement dat hij de nodige centen aan de club zal bezorgen.

Intern is er grote ongerustheid

Officieel is Standard vol vertrouwen in de goede afloop, maar intern is er toch grote ongerustheid. Luik houdt de adem in. Overigens zijn ook de grote plannen van Venanzi voor de renovering en uitbreiding van Sclessin in gevaar. De financiering ervan – Venanzi sprak van 80 miljoen – verloopt moeizaam.

De zoektocht naar kapitaal loopt niet enkel langs privépersonen en bedrijven, maar ook langs de regionale overheid via enkele publieke investeringsfondsen – met overheidsgeld dus – die ook in vastgoed kunnen investeren.



Het is duidelijk : Standard zit in overlevingsmodus en is op zoek naar centen. In deze onzekere coronatijden is dat nóg moeilijker dan anders.