David Goffin bereikt halve finales in virtueel tennistoernooi van Madrid

Door het coronavirus bekampen de tennissers elkaar deze week virtueel in het toernooi van Madrid. De opbrengst gaat naar tennissers die in financiële moeilijkheden dreigen te komen.

David Goffin is een van de uitblinkers op de PlayStation. Nadat hij Alexander Zverev en Lucas Pouille al een nederlaag had aangesmeed, ging Benoît Paire vandaag in de kwartfinales voor de bijl met 6-0.

Om de finale te bereiken moet Goffin in de volgende ronde voorbij Stefanos Tsitsipas. De Griek klopte in zijn kwartfinale David Ferrer met 6-2. In de andere halve finale vechten Andy Murray en Diego Schwartzmann voor een plek in de finale.