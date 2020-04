Turkmenistan viert Dag van het Paard met massa volk in hippodroom

De Dag van het Paard is een belangrijke dag in de jaarkalender van het Centraal-Aziatische land, het is er een feestdag. De paardenraces in de hippodroom worden op de nationale televisie getoond.

President Goerbangoeli Berdimoechammedov opende de races. Hij is een excentrieke figuur, die ervan houdt om zich in een sportoutfit te steken (gisteren was dat die van ruiter). Duizenden enthousiaste toeschouwers met Turkmeense vlaggen juichten de "beschermer" - zijn titel in het Turkmeens - toe. De president zorgde er wel voor dat hij heel de tijd apart zat, te paard én in de presidentiële box.

Het autoritaire regime van Turkmenistan houdt geen rekening met de wereldwijd geldende coronamaatregelen. Op de Werelddag van de Gezondheid begin april waren er her en der in het land massasportmanifestaties. En er wordt ook gewoon weer gevoetbald. Al gebeurde dat vorige week zonder publiek.