Egan Bernal kan dankzij gunstmaatregel van burgemeester 's ochtends trainen

In ons land mogen profs nog gewoon buiten trainen, weliswaar volgens enkele voorschriften.

In onder meer Frankrijk, Italië en Spanje geldt al weken een ophokplicht, al zou er in die landen begin mei een versoepeling ingevoerd worden voor fietstochten op de openbare weg.

Ook in Colombia zijn de rollen al weken de beste vriend van de profrenners, maar er is beterschap op komst. Voor Egan Bernal was dat vandaag al het geval.

L'Equipe weet dat de Colombiaanse Tourwinnaar een gunstmaatregel van de burgemeester van Zipaquira, zijn woonplaats, heeft gekregen.

Bernal en de andere profs die in het Colombiaanse stadje wonen, mogen tussen 5u en 8u 's ochtends trainen. Ze moeten wel de nodige afstand bewaren tijdens hun trainingen.

Andere Colombiaanse profs zoals Nairo Quintana zitten nog even in de wachtkamer, maar ook voor hen zou er binnenkort goed nieuws te rapen zijn.