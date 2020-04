Everton is "geschokt" na lockdownfeestje bij aanvaller Moise Kean

De lockdownparty ten huize Kean kwam aan het licht op sociale media. Daar doken beelden op van een stevig feestje met een heel aantal gasten, terwijl ook in Engeland strenge coronamaatregelen van kracht zijn.

"We zijn geschokt dat een van onze spelers de maatregelen van de overheid en ook de richtlijnen van de club aan zijn laars gelapt heeft", reageert Everton. "We hebben aan de betrokken speler laten weten dat we diep teleurgesteld zijn en dat zulke zaken compleet onaanvaardbaar zijn."

Moise Kean voetbalt pas sinds vorige zomer voor Everton, maar kon in Engeland de verwachtingen nog niet inlossen. Het dieptepunt van zijn matige seizoen bereikte hij tegen Manchester United, toen hij na een invalbeurt van amper 18 minuten weer naar de kant gehaald werd.

Overigens is het recente lockdownfeestje niet de eerste frats in de carrière van de 20-jarige aanvaller. Vorige zomer werd hij samen met Roma-speler Nicolo Zaniolo uit de Italiaanse ploeg geweerd tijdens het EK U21, nadat het duo meermaals te laat op de training verschenen was.