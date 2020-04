Deinze-voorzitter: "Geef ons maar meteen 1A en laat 1B voor wat het is"

"Natuurlijk kijken we uit naar volgend seizoen, maar in welke reeks gaan we spelen?", vraagt Deinze-voorzitter Denijs Van de Weghe zich af. "We hopen dat de Pro League half mei beslist om toch met 20 ploegen te spelen in 1A en 1B laat voor wat het is."

"We hebben geen zin om volgend seizoen enkel met Westerlo en Union, en misschien ook nog RWDM, Seraing en Lierse Kempenzonen - die we al goed kennen uit Eerste Amateur - in 1B te spelen. Dat kan je toch geen promotie meer noemen?"

"Of een viertal ploegen aangevuld met de beloften van de grote clubs? Neen, bedankt. We zijn een volwaardige profclub nu en dan hebben we geen zin om in een beloftecompetitie te spelen."