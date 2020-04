Tottenham moet weer twee spelers op de vingers tikken

2 weken geleden kwam Tottenham al in opspraak toen T1 José Mourinho in een Londens park "betrapt" werd terwijl hij met 3 spelers een trainingssessie aan het afwerken was.

Mourinho verontschuldigde zich, maar een van de betrokken spelers had zijn lesje blijkbaar nog niet geleerd. Verdediger Serge Aurier en middenvelder Moussa Sissoko pleegden vandaag een inbreuk op de Britse maatregelen tegen het coronavirus.

Op zijn Instagram-pagina deelde Aurier een filmpje, dat snel weer verwijderd werd. Maar op de beelden was te zien hoe de Ivoriaan - weliswaar met een mondmasker - sprintjes aflegde tegen Sissoko, waarbij de afstandsmaatregelen niet werden gerespecteerd.

Aurier valt in herhaling, want hij was al betrokken bij het eerdere voorval met zijn Portugese trainer. "We zullen de twee spelers in kwestie aanspreken over het incident", laat Tottenham weten.