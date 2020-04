Beachvolleyballer Koekelkoren: "Kansen op Tokio zijn gestegen door uitstel"

Zoals zowat alle sporters tegenwoordig is de agenda van Dries Koekelkoren helemaal leeg momenteel. "Alle internationale toernooien voor 2020 zijn geannuleerd. Ik had nog een sprankeltje hoop dat de Belgische competitie nog zou doorgaan, maar nu is ook duidelijk dat die toernooien niet doorgaan."

"We onderhouden nu onze fysiek voor het geval er toch nog toernooien georganiseerd kunnen worden in het najaar. Maar dat is niet evident. Het is een tijd geleden dat ik een bal heb aangeraakt. Het is ook al een tijd geleden dat ik Tom nog gezien heb."

"Ik hoop dat iedereen zich aan de maatregelen houdt en we snel weer ons werk kunnen doen. Misschien kunnen we binnenkort weer buiten trainen? Hoe sneller, hoe liever. Maar er moet wel een plan zijn dat dat veilig kan."