Ex-preses Lambrecht: "Spijtig", assistent Veyt: "Niemand verliest graag geld"

"Ik vind spijtig wat er gebeurd is, maar wil daar verder niks over zeggen", was de korte reactie van Lambrecht op het faillissement aan onze telefoon.

Assistent Danny Veyt: "Het zat eraan te komen, al hoop je altijd nog"

Assisent-coach Danny Veyt berust in het lot van de club: "Je zag dit aankomen, al hoop je altijd. Maar we zaten nu lang genoeg te wachten. We hadden allemaal het gevoel dat er geen andere weg meer was dan het faillissement uit te spreken."

Voor de ex-Rode Duivel, die ook nog in Lokeren speelden, komt dit hard aan: "Ik ben hier 15, 16 jaar. Ik ken hier iedereen en weet alles liggen en staan. Op deze manier misschien moeten afscheid nemen, zou heel spijtig zijn."

Hoe is het zover kunnen komen? "Het is niet van vandaag dat dat mislukt is. De laatste 4 jaar hadden we 7 trainers, en niemand van hen heeft ons ergens op de goeie weg gezet, zal ik maar zeggen. Dat vind ik wel spijtig. Het is al 3, 4 jaar bezig en niemand heeft dat kunnen stoppen of de ernst van de situatie onder ogen kunnen zien."



Veyt weet niet wat de nabije toekomst brengt. "Gaan we naar 4e provinciale of kan het stamnummer nog gered worden? Ik denk dat de volgende stap is dat we opgebeld worden door Sporta om een regeling te treffen over de lonen en hoe het verder moet. Iedereen zal nu wel in gang schieten en iets anders zoeken, tenzij Lokeren nog elders een oplossing vindt. We wachten af."

"Het doet wel raar, want ik ben nu voor het eerst ook een maand aan het stempelen. Of ik nog veel geld te goed heb? Wat is veel geld? Het gaat toch over een paar duizend euro. Ook al is het maar 500 euro, je verliest dat nooit graag. Langs Sporta zal het wel lukken om onze centen nog te zien, maar dat kan 1,5 jaar duren."

Veyt neemt Lambrecht en De Vries niet echt iets kwalijk: "Maar ik kan ook makkelijker spreken. Op 1 mei kan ik met pensioen gaan. Ik denk dat bij de jongere generatie het verhaal van De Vries heel hard zal aankomen."

"Maar ik ben ervan overtuigd dat hij tot vandaag geprobeerd heeft om toch maar een oplossing te zoeken. Ik heb wel onthouden dat je bij een overname een berekening moet doen en dat het toch niet kan dat je na 6 à 7 maand opeens zonder geld zit. Dan heb je toch wel een slechte berekening gemaakt."