Team van Dion Cools wil drive-invoetbal introduceren in Denemarken

10.000 fans in 2.000 auto's

Net als in de rest van Europa is de Deense competitie tot nader order opgeschort. Wanneer ze weer van start gaat, zal dat tot augustus zonder supporters op de tribunes zijn.

Maar daar heeft competitieleider FC Midtjylland een oplossing voor. Om voldoende afstand te bewaren, wil de club rond het stadion een dirve-inbioscoop op poten zetten. Daar kunnen de supporters vanuit hun auto de wedstrijden toch volgen.

"We hebben samen met alle belanghebbende partijen samengezeten en een alternatief bedacht voor de supporters", liet de club weten in een bericht op haar website. "We willen profiteren van de unieke en nabijgelegen parkeerfaciliteiten die de MCH Arena (het stadion van Midtjylland, red.) omringen."

"We nodigen daarom maximaal 10.000 fans uit voor de Deens première van het drive-invoetbal. Er is plaats voor 2.000 auto's en we hebben grote schermen gezet op de parkeerterreinen rond het stadion. Naast de beelden zal er ook commentaar voorzien worden."