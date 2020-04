Wordt Champions League afgewerkt als minitoernooi in augustus?

De Europese Voetbalfederatie (UEFA) hoopt nog altijd zoveel mogelijk voetbal te kunnen afwerken dit seizoen. Het liet eerder al verstaan dat het verwacht dat landen hun nationale competitie afwerken en het wil zeker de eigen competities (Champions League en Europa League) voltooien.

De finale van het grootste uithangbord, de Champions League, wordt verschoven van 30 mei naar 29 augustus. Om tot die finale te komen liggen er twee mogelijke scenario's op tafel.

In het eerste scenario worden de kwart- en halve finales afgewerkt zoals dat anders gebeurt, met een heen- en terugmatch, in juli en augustus. Om spelers daarvoor tijdig fit en competitief te krijgen is dat scenario wel enkel mogelijk als de nationale competities heropstarten in juni.



Scenario twee is om de resterende matchen te spelen tijdens een minitoernooi dat een week duurt. Er zouden geen heen- en terugmatchen zijn, elke ronde wordt beslist in 1 wedstrijd. Dit minitoernooi kan gespeeld worden na afloop van de nationale competities.

De UEFA moet wel nog een oplossing vinden voor vier van de acht 1/8e finales waarvan de terugmatch nog niet werd gespeeld. Zoals onder meer Manchester City - Real Madrid en Barcelona - Napoli.

De puzzel van de Europa League is nog een stuk moeilijker omdat daar ook nog de volledige 1/8e finales afgewerkt moeten worden. Volgende week, op donderdag 23 april, vergadert de UEFA over de toekomst van het Europees voetbal.