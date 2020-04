Roeselare over mogelijke fusie: "Nieuws vanochtend vernomen in de krant"

"Jammer dat dit eerst in de ether komt"

Het plan is om in het zuiden van West-Vlaanderen één grote stabiele club te creëren. Roeselare is één van de de clubs die genoemd wordt voor een fusie, maar daar weten ze van niets.

"Ik heb dat deze ochtend vernomen in de krant", zegt voorzitter Olivier. "Ik wist van niets, er is niet gesproken met de voorzitters van Kortrijk en Moeskroen. Het is jammer dat dit eerst in de ether komt en dat er daarna pas over gepraat wordt. Dat doe je niet uit respect voor de fans, de sponsors en de medwerkers."

"Discretie is de eerste vereiste bij dit soort zaken, want het ligt bij iedereen gevoelig. Er is niks mis mee om over een mogelijke fusie te discussiëren, maar de start is daardoor al zeker mis."

"Ik kan het wel relativeren, maar het is jammer. Ik las ergens een citaat dat het stadion van Roeselare gebruikt kan worden om de beloften te laten spelen. Dat vind ik flauw en respectloos."