OHL-dokter bestrijdt corona in Heilig Hart Ziekenhuis: "Heb me omgeschoold"

Ook zijn job in het voetbal ziet er heel anders uit sinds de uitbraak van het coronavirus. De Leuvense dokter roept iedereen op de nodige discipline aan de dag te leggen. Enkel allemaal samen kunnen we het virus onder controle krijgen.

Brahim Hacene, dokter van de A-kern van OH Leuven, werkt op de afdeling fysische geneeskunde en revalidatie van zowel het Heilig Hart als het UZ Leuven, schrijft OHL op zijn website. Dit artikel is een neerslag van zijn verhaal.

"Ik heb me omgeschoold om longartsen te kunnen helpen op Covid-afdeling"

Normaal behandelt hij spieren, pezen en gewrichten, ook in het ziekenhuis. Net als voor veel andere hulpverleners heeft het coronavirus een serieuze impact op het dagdagelijkse werk van Brahim.

Hij maakte daarom een drastische keuze: “In deze ongeziene tijden lijkt het mij niet meer dan logisch dat artsen collega’s tijdelijk ondersteunen. Dat maakt dat ik al enkele weken op de Covid-afdeling werk van het Heilig Hart Ziekenhuis in Leuven.”



“Ik help er longartsen die mensen met corona behandelen. Voor veel van die patiënten, vaak ouderen, is het best schrikken als zij ons de eerste keer zien. Zij zien immers helmen, geen gezichten. We werken helemaal ingepakt, in een soort van harnas, voor onze eigen gezondheid en voor die van de patiënten. Dat gemis aan interactie merk je wel. Al proberen we dat uiteraard maximaal te compenseren.”

Tot voor enkele weken behoorden virussen niet echt tot de interesse- of de leefwereld van Brahim. Het coronavirus heeft daar op een radicale manier verandering in gebracht. “Ik heb mij snel moeten bijscholen. Ondertussen ken ik dus wel wat van virussen, maar ik ben uiteraard geen viroloog.”