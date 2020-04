Ultimate Fighting Championship wil competitie voortzetten op onbewoond eiland

De UFC, de grootste bond binnen de Mixed Martial Arts (MMA), moest de voorbije maanden drie grote evenementen afzeggen vanwege de coronapandemie. Maar volgens Dana White zal er vanaf 18 april opnieuw geknokt worden. Dat moet gebeuren op een onbewoond eiland.

"Over een of twee dagen ligt de locatie vast", verklapte White aan entertainmentwebsite TMZ. Hij wil de atleten laten overvliegen en laten testen op aanwezigheid van het coronavirus.

"Wij gaan verzekeren dat de atleten, referees, mijn productieploeg en iedereen ter plaatse gezond is voor aanvang, tijdens en na de gevechten", zei White nog.

Vedette Khabib Nurmagomedov, bekend van zijn veelbesproken winst in 2018 tegen Conor McGregor, zal er de eerste weken alvast niet bij zijn. Hij verblijft in quarantaine in Rusland.