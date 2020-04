Mignolet, Vadis, Vanheusden en co richten spelersraad op: "Krachten bundelen"

Het was spelersvakbond Sporta die naar aanleiding van de coronacrisis de kat de bel aanbond door vertegenwoordigers van alle Belgische profclubs te verzamelen in een WhatsApp-groep.

Uit deze informele groep is nu een centrale spelersraad gegroeid. "3 weken geleden stonden we nog als tegenstrevers tegenover elkaar, maar nu beseffen we dat we over de verschillende clubs heen de krachten moeten bundelen."

"Met een videoconferentie hebben we zopas onze eerste bijeenkomst gehouden. We geven nu een voorzet aan de Pro League, voetbalbond en verschillende overheden om ons te integreren in de beleidsorganen."

"We willen deel uitmaken van een constructief debat, een debat dat we niet in de media willen voeren! We zijn ervan overtuigd dat we dankzij de dialoog een positieve bijdrage kunnen bieden aan het Belgische voetbal. Samen staan we sterker!"