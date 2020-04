Bakelants: "Monumenten rijden in najaar is een interessant experiment"

Bakelants: "In oktober kan het ook plots water gieten"

Tom Dumoulin liet deze week een ballonnetje op: "Ik vind dat vanaf nu elk wielerseizoen een maand zou moeten opschuiven. Half november is het hier in België en Nederland vaak nog fantastisch weer, terwijl we half februari soms nog sneeuw hebben en koud weer."

Hoe kijkt Jan Bakelants (Circus-Wanty Gobert) tegen dat voorstel aan? "Voor mij hoeft dat niet. Ik denk dat we dat vooral moeten doen als de trend van de global warming zich doorzet en de seizoenen blijven opschuiven", zegt Bakelants.



"Ik stel wel vast dat het eind februari en begin maart vaak regenachtig is in België, terwijl het eind maart en begin april heel droog kan zijn. Dat is heel goed koersweer."

Het wielerseizoen laten beginnen rond half februari in plaats van half januari ligt misschien ook praktisch wat moeilijk. "De Tour Down Under vindt nu plaats wanneer het hoogzomer is in Australië. En die koers valt ook samen met Australia Day, de nationale feestdag in Australië. Dat is net zoals de Fransen willen dat Quatorze Juilliet tijdens de Tour plaatsvindt."

Het seizoen opschuiven is ook geen sinecure op beter weer. "Milaan-Sanremo werd enkele jaren geleden plots op zondag gereden in plaats van zaterdag. Dat was wel niet voor het weer, maar het heeft tijdens die edities op zondag wel telkens water gegoten. Als we het seizoen opschuiven met een maand, zou het ook net dan ineens water kunnen gieten in oktober."