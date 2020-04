"Ingekorte Vuelta? We gaan niet voor minder dan 21 etappes"

Net als bij alle sporten wordt de kalender in het wielrennen helemaal door elkaar geschud door de coronacrisis.

Wat als de Tour de France (27 juni-19 juli) straks met enkele weken opgeschoven wordt? Volgens de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport moet de Vuelta dan ingekort worden van 3 tot 2 weken.

"De Vuelta wordt gereden van 14 augustus tot en met 6 september. Die datums blijven zoals ze zijn en we gaan die niet aanpassen", reageert Vuelta-baas Javier Guillen in de Spaanse krant AS. "We overwegen in geen geval een koers van minder dan 21 etappes."

De Vuelta-baas vindt wel dat het doorgaan van de Tour prioritair is. "De Tour is essentieel voor de wielersport. Bovendien begrijpen we dat het een enorme uitdaging is om elke uitgestelde wedstrijd een plaats op een ingekorte kalender te geven. Als het nodig is, zullen we toegevingen doen. Maar dat is nu nog niet aan de orde."