Superfan Rik Verheye over titel Club Brugge: "Het zal nooit afgerond zijn"

"Club Brugge is eigenlijk nog altijd niet zeker", houdt ook Rik Verheye bij Radio 1 nog een slag om de arm.

Het advies van de Pro League - het stopzetten van de competitie bij deze rangschikking - moet op 15 april nog bekrachtigd worden door de algemene vergadering.

"Ik heb zeker niet geroepen toen ik het nieuws vernam. Ik heb wel mijn sjaal aangedaan en heb daarna mijn auto gewassen."

"Ik ben heel gematigd enthousiast. Wat Ruud Vormer zegt, klopt ook: we hadden het liever anders afgemaakt."

"Je kunt er niet over discussiëren: Club was veruit de beste ploeg en dat laat het klassement zien. Maar het zal nooit afgerond zijn. Er zullen altijd mensen beginnen over de stopzetting van de competitie en dat is wel jammer."

Club gaat wel de geschiedenisboeken in. "In coronaseizoenen zijn we sowieso al de recordhouder. We zijn de eerste kampioen en hopelijk de laatste."

Een feest is wel niet meteen voor morgen. "Laat dit een beleefde oproep zijn om verstandig te zijn. Misschien moet Club een applausmoment om 19u organiseren."

"Ik passeerde gisteren nog aan het oefencomplex van Club en kreeg daar een dubbel gevoel: een kriebel in de buik en zo'n melancholisch gevoel. Ik mis het wel, maar uiteindelijk is het maar voetbal."