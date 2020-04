Belgische taekwondofederatie schenkt 3.500 mondmaskers aan ziekenhuis

De BTF kwam in het bezit van de maskers na een tussenkomst van Wereldtaekwondofederatie World Taekwondo, die een akkoord sloot met de Chinese gemeente Wuxi. De maskers waren in eerste instantie bestemd voor de Belgische taekwondoka's, maar de BTF besloot om ze aan het personeel van het Sint-Pieterziekenhuis te schenken.

"De BTF-taekwondoka's verblijven momenteel net als de rest van de Belgische atleten thuis in isolatie", klinkt het in een mededeling. "De behoeften van de ziekenhuizen zijn echter groot en de bescherming van het medisch personeel, dat elke dag in de vuurlinie staat, is prioritair."

"Daarom hebben we de maskers aan het UMC Sint-Pieter geschonken, een referentieziekenhuis in de strijd tegen het coronavirus. De BTF wil voorts nogmaals al het zorgpersoneel bedanken, net als iedereen die dagelijks tegen de verspreiding van het coronavirus kampt."