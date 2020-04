Frank Raes over 5 "traditieclubs" die promoveren: "Lyra was de club van voetbalicoon Filip Joos"

We schoven Frank Raes de lijst van amateurclubs onder de neus die volgend seizoen een reeks hoger mogen spelen. Met zijn jarenlange ervaring pikt hij er als voetbalromanticus 5 uit met een (ver) verleden in eerste klasse.

"Racing Mechelen, de club van Rik De Saedeleer"

Te beginnen met Racing Mechelen (promotie van 1e provinciale naar 3e amateur). "De club speelt sinds het begin van de jaren 90 wel niet meer in eerste klasse, maar heeft in het verleden toch iets achter gelaten", weet de ervaren voetbalcommentator."

"Lyra, de ex-club van voetbalicoon Filip Joos"

"Diest heeft dezelfde zebrashirts als Charleroi"

"Van Diest (van 1e provinciale naar 3e amateur) herinner ik me vooral de zebrashirts zoals die van Charleroi nu en twee spelers. Jos Heyligen, die ook een paar keer international was en Jos Van Camp, de wat struise, maar iconische speler van Diest."

"Tongeren haalde bekerfinale als tweedeklasser"

"Tienen was nog kampioen in de oertijd"

"Tienen (promotie van 2e amateur naar 1e amateur) speelde in de eerste klasse in de oertijd: het seizoen 1936-1937. Het precieze seizoen heb ik moeten opzoeken, het is zo lang geleden", vertelt Frank Raes over de club uit Vlaams Brabant.

"Tienen heeft doorheen de jaren verschillende fusies gekend, en lijkt al lang weg te zijn, maar staat nu het hoogst van deze vijf."