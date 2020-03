Italiaanse minister van Sport: "Opstart Serie A op 3 mei onrealistisch"

De Serie A ligt stil sinds 8 maart. En wanneer er weer een bal zal rollen in Italië is - net als bij ons - helemaal niet duidelijk. Italië is zwaar getroffen door het coronavirus met bijna 10.000 doden en 100.000 besmettingen. Italiaans minister van Sport Vincenzo Spadafora noemt de mogelijke rentreedatum van 3 mei "onrealistisch".