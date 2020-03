Herbeleef zege van Mattan in Gent-Wevelgem: "Zonder auto's win ik wellicht niet"

"Door de commotie blijft die editie wel iedereen bij"

We keren 15 jaar terug in de tijd. In Gent-Wevelgem knalt Juan Antonio Flecha op 3 kilometer van de streep weg van thuisrijder Nico Mattan.

"Ik heb nooit kunnen begrijpen dat Flecha zo snel van me kon wegrijden", vertelt Mattan. "Karl Vannieuwkerke, die op de motor zat, zei op 1 kilometer van de streep dat Flecha zijn naam op de erelijst zou zetten. Ik dacht eerlijk gezegd ook dat de Spanjaard op weg was naar de zege."

"Maar plots zag ik auto’s. Ik focuste niet op de renner Flecha, maar enkel nog op die auto’s. Op 250 meter van de aankomst ging ik dan op en over Flecha. Voor mij was dat ongelooflijk. Een klassieker winnen in je achtertuin, hoeveel renners kunnen dat zeggen?"



Had Mattan Gent-Wevelgem ook gewonnen zonder die auto's? "Dat is een moeilijke vraag. Ik durf te zeggen van “neen”. De auto’s vormden voor mij een doel om naartoe te rijden."

"Ik vond het best wel leuk om Gent-Wevelgem op die manier te winnen. Win je met 1 minuut voorsprong, dan wordt er jaren nadien niet meer over gesproken. Maar de Gent-Wevelgem van 2005 blijft de mensen bij door alle commotie."